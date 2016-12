لندن میں یوٹیوب اسٹار کو عربی بولنے پر جہاز سے آف لوڈ کردیا گیا

لندن: یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز سے مقبول ہونے والے اسٹار آدم صالح کو عربی میں بات کرنے پر لندن ایئرپورٹ پر جہاز سے آف لوڈ کردیا گیا۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق 23 سالہ آدم صالح لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے نیویارک جانے کے لئے ڈیلٹا ایئر کے طیارے میں سوار ہوئے اور اس دوران پرواز کے اڑان بھرنے سے قبل انہوں نے فون پر اپنی والدہ سے عربی میں گفتگو شروع ہی کی تھی کہ اس دوران امریکی خاتون نے جہاز میں ہنگامہ برپا کردیا۔ جہاز میں ہلچل مچنے کے بعد عملے نے آدم صالح اور ان کے دوست کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہی آف لوڈ کردیا۔

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim… WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos

— Adam Saleh (@omgAdamSaleh) December 21, 2016