لاہور: ریئل میڈرڈ کے اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے شامی بچوں کو ’’اصل ہیرو‘‘ قرار دے دیا۔

سوشل میڈیا پر جاری کردہ وڈیو میں پرتگیزی ٹیم کے کپتان اور ریئل میڈرڈ کے اسٹار فٹبالر نے جنگ سے متاثرہ شامی بچوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے، انہوں نے بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کتنی زیادہ اذیت سے گزر رہے ہیں، اگرچہ میں بہت مشہور پلیئر ہوں لیکن ’’اصل ہیرو‘‘ آپ ہیں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، انہوں نے بچوں کے تحفظ کی ایک عالمی تنظیم کے توسط سے رقم بھی جاری کی ہے جو متاثرہ شامی خاندانوں کو خوراک، کپڑے اور طبی امداد کی فراہمی پر خرچ کی جائے گی، رونالڈو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بچوں کیلئے امید کا پیغام بھی جاری کیا۔

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 23, 2016