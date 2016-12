عامر خان کی ’’دنگل‘‘ رواں سال کی دوسری بڑی فلم بن گئی

ممبئی: بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان کی فلم ’’دنگل‘‘نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی اور فلم نے پہلے روز ہی کروڑوں کی کمائی کرلی ہے۔

بالی ووڈ اسٹار عامر خان کی فلم ’’دنگل‘‘ نے آتے ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے شروع کردیئے ہیں اور فلم نے باکس آفس پر کمائی میں کئی ریکارڈ اپنے نام کرلیے ہیں۔ فلم نمائش کے پہلے روز بھارت میں 29 کروڑ 78 لاکھ کی کمائی کرکے سال کی دوسری بڑی فلم بن گئی ہے۔

#Dangal wrestles demonetisation… Sets the BO on fire… Ends the lull phase… Fri ₹ 29.78 cr [incl ₹ 59 lacs from Tamil and Telugu].

فلمی پنڈتوں نے ’’دنگل‘‘ کو سلمان خان کی فلم ’’ سلطان‘‘سے بہتر قرار دیتے ہوئے باکس آفس پر 3 دن میں 100 کروڑ کا ہندسہ عبور کرنے کی پیش گوئی کی ہے جب کہ فلم کو دنیا بھر میں بھی مثبت ردعمل مل رہا ہے اور فلم نے امریکا اور کینیڈا میں 3 دنوں میں 11 کروڑ سے زائد کا بزنس کرلیا ہے۔

#Dangal Sat and Sun biz will be higher… Word of mouth is terrific… Expected to cross ₹ 100 cr mark in first 3 days… India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 24, 2016