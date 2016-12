نریندرمودی کی وزیراعظم نوازشریف کوسالگرہ پرمبارکباد

دنئی دلی: بھارتی وزیراعظم نریندرمودی نے وزیراعظم نواز شریف کو سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹوئٹرپرنریندر مودی نے وزیر اعظم نواز شریف کو ان کی سالگرہ پر مبارک باد پیش کی ہے، اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم نوازشریف کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا گو ہیں۔

Birthday wishes to Pakistan PM Mr. Nawaz Sharif. I pray for his long and healthy life.

