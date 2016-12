میجر جنرل آصف غفور نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا چارج سنبھال لیا

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے نئے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے باضابطہ طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔

آئی ایس پی آر کے نئے ترجمان نے ٹوئٹر پر اپنی پہلی ٹوئٹ میں بتایا کہ انہوں نے باضابطہ طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں جس پر وہ اللہ کے شکر گزار ہیں جب کہ انہوں نے اس عہدے سے سبکدوش ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی خدمات کو بھی سراہا جب کہ ٹوئٹ کے آخر میں انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج زندہ اورپاکستان پائندہ باد بھی لکھا۔

Allah be praised!

Assumed office of DG ISPR

Thanks Lt Gen Asim Bajwa for contributions

Pakistan Armed Forces Zindabad

Pakistan Paindabad. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) December 25, 2016

دوسری جانب لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے بھی اپنی ٹوئٹ کہا کہ بطور ڈی جی آئی ایس پی آر 4 سال اور 7 ماہ خدمات انجام دینے پر فخر ہے جس کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ اور کئی مراحل گزرے اور یہ پاکستان کے لئے بڑا سفر تھا جب کہ میڈیا کی جانب سے تعاون کرنے کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ایک اور ٹوئٹ میں کہا کہ ہم بہترین قوم ہیں اور ہماری مسلح افواج ناقابل تسخیر ہے جس کا دنیا بھی اعتراف کرتی ہے۔ آئی ایس پی آر کے نئے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کے لئے انہوں نے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔

We r best nation with invincible AFs,world recognising.Thanks all spec media 4 unwavering https://t.co/Jqvgz6TeaB of luck MG Asif Ghafoor-2 pic.twitter.com/3vbi3Uoa4P — Gen Asim Bajwa (@AsimBajwaISPR) December 25, 2016