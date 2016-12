حریت رہنما میر واعظ عمر فاروق کا بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت

سری نگر / لاڑکانہ: حریت رہنما واعظ عمر فاروق نے سماجی رابطے کی ویب سائیٹ پر بینظیر بھٹو کو ان کی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے جس پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق میر واعظ عمر فاروق نے بے نظیر بھٹو کی نویں برسی کے پر ٹوئٹر پر انہیں بھر پور انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کو دعا دی ہے کہ اللہ انہیں اپنی والدہ کے مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دے۔

@BBhuttoZardari #Kashmir remembers Benazir Bhutto on her death anniversary.May Allah give you the strength to carry her mission forward

دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے بھی جواب میں ٹوئٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے حریت رہنما کے الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں اور ان کے بہت شکر گزار ہیں، پوری قوم کشمیریوں ساتھ ان کی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑی ہے۔

Thank you, your words mean a lot. The whole nation stands shoulder to shoulder with the people of Kashmir in their struggle. https://t.co/wB7gAmKoh1

— BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) December 27, 2016