اقوام متحدہ ایسا ادارہ ہے جہاں لوگ آکر صرف باتیں کرکے چلے جاتے ہیں، ٹرمپ

نیویارک: نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ افسوسناک ادرہ صرف کلب بن کر رہ گیا ہے۔

غیرملکی خبررساں ادارے کے مطابق نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ اقوام متحدہ ایک ایسا کلب بن کررہ گیا ہے جہاں لوگ آتے ہیں اور باتیں کرتے اور اچھا وقت گزار کر چلے جاتے ہیں جو افسوسناک ہے۔

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016