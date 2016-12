عامر خان کی فلم ’’دنگل‘‘ نے بیرون ملک کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے

ممبئی: بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی نئی فلم ’’دنگل‘‘ پہلے ہفتے میں ہی بیرون ملک کمائی کرنے والی اب تک کی سب سے بڑی بالی ووڈ فلم بن گئی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق عامر خان کی نئی فلم ’’دنگل‘‘ نے بھارت میں کمائی کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی کئی ریکارڈ اپنے نام کیے اور فلم پہلے ہفتے ہی بیرون ملک میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی اب تک کی سب سے بڑی بالی ووڈ فلم بن گئی اور یوں عامر خان نے اپنی ہی فلم ’’پی کے ‘‘ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم دنگل نے صرف 4 دن میں ہی 76 کروڑ سے زائد کمائی کرلی ہے۔

#Dangal continues its DREAM RUN in the international arena… OVERSEAS – Till Mon: $ 11.2 million [₹ 76.16 cr]. Some screens yet to report.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 27, 2016