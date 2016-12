اسرائیل کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ

نیویارک: امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے توہین آمیز رویئے کی اجازت نہیں دیں گے اور اسرائیل کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔

سلامتی کونسل میں اسرائیل مخالف قرارداد کی منظوری کے بعد سے امریکا اور اسرائیل کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوگیا ہے جب کہ سیکرٹری خارجہ جان کیری نے بھی اوباما انتظامیہ کا بھرپور دفاع کیا ہے تاہم دوسری جانب نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹوئٹس میں کہا ہے کہ اقتدار کی منتقلی کے بعد صدر اوباما کی جانب سے اسرائیل کے لئے اختیار کردہ اشتعال انگیز پالیسیوں کونظرانداز کرنا میری کوشش ہوگا اور ہم اسرائیل کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کرنے کی ہر گز اجازت نہیں دیں گےکیوں کہ اسرائیل امریکا کا بہترین دوست ہے۔

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition – NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

نومنتخب امریکی صدر نے ایک اور ٹوئٹ میں کہا کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ ایران کے ساتھ ہونے والی خوفناک معاہدہ اور اقوام متحدہ کا خاتمہ ہوگا ، اسرائیل کو مضبوط بنائیں گے اور 20 جنوری تیزی سے قریب آرہا ہے۔

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

ادھر اسرائیلی ویراعظم بنیامن نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے لئے واضح حمایت کرنے اور گرمجوشی سے دوستی کا اظہار کرنے پر میں نومنتخب امریکی صدر کا شکر گزار ہوں ۔

President-elect Trump, thank you for your warm friendship and your clear-cut support for Israel! 🇮🇱🇺🇸@IvankaTrump @DonaldJTrumpJr https://t.co/lURPimG0wS — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 28, 2016

واضح رہے کہ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔