انوشکا اور ویرات نے منگنی کے خبروں کی تردید کردی

ممبئی: انوشکا شرما اور ویرات کوہلی نے منگنی سے متعلق خبروں کی تردید کردی ہے۔

بالی وڈ اداکارہ انوشکا شرما اور بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی کے درمیان طویل عرصے سے معاشقے کی خبریں زبان زدعام ہیں اور دونوں ہی میڈیا کی خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں تاہم گزشتہ دنوں ویرات اور انوشکا ایک ساتھ چھٹیاں گزارنے اترکھنڈ پہنچے جہاں مندر میں دونوں نے ایک ساتھ پوجا کی جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئیں۔

" we aren't getting engaged & if we were going to,we wouldn't hide it. Simple… (1/2)

— Virat Kohli (@imVkohli) December 30, 2016