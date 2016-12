رشی کپور بھتیجی کرینا کے حق میں میدان میں آگئے

ممبئی: سیف علی خان اور کرینہ کپور کے بیٹے کا نام تیمور رکھے جانے پر تنازع کھڑا کرنے والوں کو رشی کپور نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔

سیف علی خان اور کرینہ کپور کے بیٹے تیمور علی خان نے دنیا میں آتے ہی شہ سرخیوں میں جگہ بنالی اور چند ہی دنوں میں کافی شہرت بھی حاصل کرلی، سیف اور کرینہ کی جانب سے بیٹے کا نام تیمور علی خان رکھے جانے پر ایک نیا تنازع کھڑاہوگیا تھا اور سوشل میڈیا پر انہیں شدید تنقید کا نشانا بنایا گیا تاہم اب کرینہ کے انکل رشی کپور میں اپنے نواسے کے دفاع میں بول پڑے اور تیمور کے نام پر تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

Why are people so bothered what the parents want to name their child please?Mind your business,it's got nothing to do with you.Parents wish! — Rishi Kapoor (@chintskap) December 21, 2016

اس خبر کو بھی پڑھیں : کرینہ اور سیف کے بیٹے کے نام پر بھارت میں نیا تنازعہ کھڑا ہوگیا

رشی کپور کا سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر کہنا تھا کہ والدین اپنی اولاد کا نام جو بھی رکھیں لیکن پتہ نہیں کیوں لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، برائے مہربانی آپ نے کام سے کام رکھیں آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ماں باپ کی مرضی اور اس طرح کے نام دنیا بھر میں عام ہیں لہذا تم اپنا کام کرو تم کو کیا تکلیف ہے۔

Alexander and Sikandar were no saints. They are common names in the world. Apna kaam karo na tum. Tumko kya takleef hai? https://t.co/lT2i5U1Qod — Rishi Kapoor (@chintskap) December 21, 2016

رشی کپور نے جنوبی افریقی کھلاڑی جوہنٹی روٹس کی وہ تصویر بھی شئیر کی جس میں وہ اپنی بیٹی کا نام انڈیا رکھنے کی وجہ بتارہے ہیں، تصویر کے بارے میں رشی کپور نے کہا جوہنٹی آپ کا شکریہ صرف والدین کو ہی اپنے بچوں کا نام رکھنے کا حق حاصل ہے۔

You caught it right! Thank you Johnty Rodes for that. Only parents have the right to name their kids whatever pic.twitter.com/1cD3mxcMye — Rishi Kapoor (@chintskap) December 29, 2016

واضح رہے کہ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان اور کرینہ کپورکے ہاں گزشتہ دنوں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام تیمورعلی خان رکھا گیا لیکن بالی ووڈ اداکاروں کی جوڑی کو بیٹے کا یہ نام رکھنا مہنگا پڑ گیا جس پر بھارت میں ایک نئے تنازعے نے جنم لے لیا ہے۔