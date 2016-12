چور بلی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر شرمندہ

فلاڈیلفیا: امریکا میں کھانے کی میز سے دار چینی والا بن چراتی بلی کی چوری جب پکڑی گئی تو اس کی شرمندگی کیمرہ کی آنکھ سے چھپ نہ سکی۔

ہوا کچھ یوں کہ فلاڈیلفیا کی رہائیشی 19 سالہ صوفیہ نے اپنی پالتو بلی ’ پرسی‘ کی کھانے کی میز سے دار چینی والا لذیز بن چرانے کی کچھ تصاویر ٹوئٹ کردیں، جس میں پرسی کے چہرے پر خجالت کے تاثرات اتنے واضح ہیں کہ ہر کوئی دلچسپی لینے پر مجبور ہوگیا ہے۔ یہ تصاویر کچھ ایسی وائرل ہوئیں کہ پرسی کی چوری کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔

merry Christmas here's my cat getting busted for taking a cinnamon roll 2 seconds after we told him no pic.twitter.com/f0AAAx65O5

— jinky slip (@_sophocles_) December 25, 2016