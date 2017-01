ممبئی میں ایوارڈ کی تقریب کے دوران شاہ رخ اور سلمان خان بے اختیار روپڑے

ممبئی: بالی ووڈ سپر اسٹارز سلمان خان اور شاہ رخ خان ایوارڈ تقریب میں فلم’’کرن ارجن‘‘ کے جذباتی مناظر دیکھ کر آبدیدہ ہوگئے۔

بھارت کے فلم سٹی ممبئی میں گزشتہ دنوں ’’اسٹار اسکرین ایوارڈ‘‘ کی تقریب منعقد ہوئی جس میں نامی گرامی فلمی ستاروں نے شرکت کی جب کہ تقریب میں فلم نگری کے خانز شاہ رخ اور سلمان ایک ساتھ اسٹیج پر پرفارمنس کے لیے آئے اور اپنی دوستی کو لازوال قراردیتے ہوئے سب کے سامنے کئی عہدوپیماں کیے اور ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا۔

بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ اور سلمان خان کی موجودگی میں 1995 میں ریلیز ہونے والی فلم’’کرن ارجن‘‘ کے کئی جذباتی مناظر دکھائے گئے جسے دیکھ کر دونوں خانز آبدیدہ ہوگئے جب کہ اس موقع پر کنگ خان سلو میاں کے آنسو صاف کرتے دکھائی دیئے جس پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔

This part had me like 😩 Karan Arjun always & forever 🙌💘 When @iamsrk wiped the sweat from @BeingSalmanKhan's forehead 😭💓 #StarScreenAwards pic.twitter.com/xWPmXksuSU

— Sana (@SanaAfsal) December 31, 2016