ترکی کے نائٹ کلب میں فائرنگ سے مرنے والوں میں بھارتی فلمساز بھی شامل

ممبئی: ترکی کے نائٹ کلب میں سال نو کے موقع پر فائرنگ کے نتیجے میں بھارتی فلمساز عبس رضوی بھی گولیوں کی زد میں آکر ہلاک ہوگئے۔

ترکی میں سال نو کے موقع پر نائٹ کلب میں فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں میں 2 بھارتی شہری بھی شامل ہیں جس میں سے ایک کی شناخت بالی ووڈ فلمساز عبس رضوی کے نام سے ہوئی ہے جب کہ فلمساز کی ہلاکت کے بعد بھارتی فلم نگری سوگوار ہوچکی ہے اور نامور اداکاروں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

Shocking .. Life is too short, we take too much for granted.. #RIP #AbisRizvi .. Good man.. My condolences to the family 🙏 #istambulattack

Devastated to hear that our friend #AbisRizvi was shot dead in the Istanbul nightclub attack. My heart goes out to his family. RIP 🙏🙏💔

— Pooja Bhatt (@PoojaB1972) January 1, 2017