عامر خان کی فلم ’’دنگل‘‘ نے ’’سلطان‘‘ کو مات دے دی

ممبئی: بالی ووڈ کے مسٹرپرفیکشنسٹ عامر خان کی فلم’’دنگل‘‘ نے سلمان خان کی فلم’’سلطان‘‘ کو باکس آفس کمائی میں پیچھے چھوڑ دیا۔

بالی ووڈ اسٹار عامر خان کی فلم ’’دنگل‘‘نے باکس آفس پر دھوم مچا رکھی ہے اورنے ایک کے بعد ایک کمائی کے ریکارڈ اپنے نام کررہی ہے جب کہ فلم نے بھارت میں ریلیز کے 10 دنوں میں ہی کمائی میں سلمان خان کی فلم ’’سلطان‘‘ کو مات دے دی ہے اور 250 کروڑ سے زائد کمائی کرکے تیز ترین کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے۔

#Dangal puts up a MASSIVE, HISTORIC TOTAL in Weekend 2… Collects ₹ 72.93 cr… All set to hit ₹ 300 cr mark in days to come…

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 2, 2017