اکشے کمار پہلی بار کرن جوہرکی فلم میں جلوہ گرہونے کو تیار

ممبئی: بالی ووڈ کے خطروں کے کھلاڑی اکشے کماراپنی بہترین اور مختلف اداکاری کے باعث ہدایتکاروں اورپروڈیوسرز کی نظروں میں رہتے ہیں اور اب وہ معروف پروڈیوسر کرن جوہر اور دبنگ سلمان خان کی فلم میں جلوہ گرہوں گے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بالی ووڈ میں خطروں کے کھلاڑی کے نام سے مشہوراداکاراکشے کمارنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپراظہارکیا کہ وہ اپنے دوستوں کرن جوہراورسلمان خان کی پروڈکشن میں بننے والی فلم میں جلوہ گرہونے جارہے ہیں۔ اداکارنے لکھا کہ سلمان خان اورکرن جوہر نے اپنی فلم کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، اداکار اکشے کمار سلمان خان کے ہمراہ تو فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں تاہم کرن جوہرکے ساتھ وہ کسی بھی فلم میں پہلی بارجلوہ گرہوں گے۔

Coming together for a film produced by friends, @BeingSalmanKhan and @karanjohar, starring me! Out in 2018. pic.twitter.com/aOyfZS4p94

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 2, 2017