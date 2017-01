چین شمالی کوریا کو روکنے میں امریکا کی مدد نہیں کررہا، ڈونلڈ ٹرمپ

نیویارک: نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین امریکا سے یک طرفہ تجارت کے ذریعے دولت کما رہا ہے لیکن شمالی کوریا کو میزائل تجربات سے روکنے میں ہماری مدد نہیں کررہا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹوئٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا ایسا جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا جو امریکا تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اب ایسا نہیں ہوگا۔

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017