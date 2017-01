مائیکل شومیکر کی 48 ویں سالگرہ،صحتیابی سے متعلق غیریقینی برقرار 

لوزانے: 2013 میں برف پوش پہاڑوں پر اسکیئنگ کے دوران خوفناک حادثے سے دوچار ہوکر کومے میں جانے والے سابق فارمولا ون ڈرائیور مائیکل شومیکر 3 جنوری کو 48 برس کے ہوگئے۔

مائیکل شومیکر کی طبی حالت بدستور غیریقینی ہے،البتہ ان کے نام سے سماجی رابطے پر ٹوئٹر اکاؤنٹ کو متحرک رکھا گیا ہے، جس میں ان کے حوالے سے پیغامات وقتاً فوقتاً ان کی ترجمان لکھتی رہتی ہیں۔

2 جنوری کو شوماکرکی سالگرہ کی مناسبت سے بھی ٹوئٹ کیاگیا جسے 195 افراد نے ری ٹوئٹ کیا جب کہ 664 نے لائیک کیا، ان کی چند ماضی کی یادگار تصاویر بھی اس موقع پر جاری کردی گئی ہیں۔

We wish you a happy new year, full of joy and confidence! Wir wünschen euch ein glückliches neues Jahr, voller Freude und Zuversicht! pic.twitter.com/J1nq30ePqb

— Michael Schumacher (@schumacher) January 1, 2017