ایران میں پرتشدد مظاہروں کے بعد موبائل میسیجنگ ایپس بند

تہران: ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہروں اور پولیس سے جھڑپوں کے بعد کئی معروف موبائل میسجنگ ایپلی کیشنز بند کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔

ایران کی معروف موبائل میسجنگ ایپ ٹیلی گرام کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پاویل ڈروو نے ٹوئٹ میں بتایا ہے کہ کمپنی نے ٹیلی گرام ایپ بند کرنے کی درخواست مسترد کردی تھی جس کے بعد ایرانی حکام نے شہریوں کی اکثریت تک ٹیلی گرام کی رسائی بند کردی ہے۔

Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels.

