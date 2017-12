پاکستان کے عزم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا ، آرمی چیف

راولپنڈی: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ 2018ء غیر معمولی چیلنجز کے ساتھ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جب کہ پاکستان کے عزم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ 2017ء کا یادگار سال ختم ہوا نیا سال 2018ء شروع ہورہا ہے جو غیر معمولی چیلنجز کے ساتھ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس میں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سطح پر چیلنجز درپیش ہوں گے۔

“A momentous year is over. 2018 is of immense significance for Pak both internally & externally with monumental challenges. Challenges are convertible into opportunities. Part we have done, remaining we can, and shall do together, IA. Nothing can defeat the spirit of Pak” COAS. pic.twitter.com/gnFOrgXuPW

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) December 31, 2017