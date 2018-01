’’دنگل‘‘ کے بعد ’’سیکریٹ سپر اسٹار‘‘ نے بھی چین میں دھوم مچادی

#SecretSuperstar is UNSTOPPABLE in China… Tue biz is almost at par with Mon biz…

Fri $ 6.89 mn

Sat $ 10.54 mn

Sun $ 9.89 mn

Mon $ 5.01 mn

Tue $ 4.87 mn

Total : $ 37.20 million [₹ 236.81 cr]

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 24, 2018