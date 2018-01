کابل میں ایمبولینس بم دھماکا، 95 افراد جاں بحق اور 151 زخمی

کابل: افغان دارالحکومت کابل کے حساس علاقے میں خودکش حملہ آور نے بارودی مواد سے بھری ایمبولینس دھماکے سے اڑادی جس کے نتیجے میں 95 افراد جاں بحق اور 150 سے زائد زخمی ہوگئے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے میں اب تک 95 افراد ہلاکت اور 150 سے زائد زخمی ہوگئے۔

We condemn this terrorist act and share the sorrows and loses of our people. Our priority and focus right now is to help those in need and provide the best treatment for those wounded. This is the moment when we all need to stand together and punch our enemy hard. This is enough!

