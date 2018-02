پاک فوج کی ایل او سی پر کارروائی، 5 بھارتی فوجی ہلاک

راولپنڈی: پاک فوج نے ایل او سی پر بلااشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے بھارتی چوکی تباہ کردی نتیجے میں 5 بھارتی فوجی مارے گئے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ٹوئٹ میں بتایا ہے کہ کنٹرول لائن تتہ پانی سیکٹر میں واقع بھارتی فوجیوں کی چوکی سے آزاد کشمیر میں شہری آبادی پر گولہ باری کی جا رہی تھی، پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا جواب دیتے ہوئے بھارتی فوجی چوکی کو تباہ کردیا جس کے نتیجے میں 5 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں جب کہ جوابی کارروائی میں کئی بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔

Indian Army post on LOC targeting innocent citizens destroyed by Pak Army troops in Tatta Pani (Hot Spring) sector. Five Indian soldiers killed, many injured. Indian terrorism against innocent citizens shall be responded befittingly. pic.twitter.com/MHWv4Xc97n

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 15, 2018