مارویل کا پہلی بار پاکستانی سپر ہیرو پر فلم بنانے کا فیصلہ

لندن: مارویل کی طرف سے ایک نئی فلم بنانے پر کام جاری ہے جس میں پہلی بار ایک مسلمان پاکستانی لڑکی کمالہ خان کو بطور سپر ہیرو پیش کیا جارہا ہے جسے کامک بک میں ’مس مارویل‘ کا لقب دیا گیا ہے۔

قبل ازیں یہ کردار مارویل کی کامک بک میں 2014ء میں متعارف کرایا جاچکا ہے تاہم اب اس کردار کو باقاعدہ فلم اسکرین پر پیش کیا جائے گا اور یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی مسلمان کردار کسی سپر ہیرو کے روپ میں پیش کیا جائےگا اور یہ بھی پہلی بار ہوگا کہ کسی سپر ہیرو کا تعلق پاکستان سے ہوگا۔

Marvel is planning to do Miss Marvel after Captain Marvel y’all

Muslims. Prepare to finally be represented. pic.twitter.com/SKFofLDmBt

— R O D Y ⚡️ IW SPOILERS (@StaarksHeart) 12 May 2018