کرکٹ ورلڈکپ؛ جنوبی افریقا کی ویسٹ انڈیز کیخلاف بیٹنگ

Aiden Markram ✅

Beuran Hendricks ✅

Tabraiz Shamsi ❌

JP Duminy ❌

Kemar Roach ✅

Darren Bravo ✅

Evin Lewis ❌

Andre Russell ❌

Two changes for both sides at the Hampshire Bowl.

FOLLOW LIVE ⬇️ | #CWC19https://t.co/vaVqYG8omh pic.twitter.com/R4z3e5lgpQ

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 10, 2019