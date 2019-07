افغانستان میں نائب صدر کے امیدوار پر قاتلانہ حملہ قابل مذمت ہے، دفتر خارجہ

اسلام آباد: پاکستان نے افغانستان میں نائب صدر کے امیدوار امراللہ صالح پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرزمین پر امن کے لیے پاکستان ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے۔

کابل میں نائب صدر کے امیدوار پر حملے پر ردعمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ نائب صدر کے امیدوار امراللہ صالح پر جان لیوا حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔

Pakistan strongly condemns the terrorist attack on the office of Mr. Amrullah Saleh, a Vice Presidential candidate for the upcoming Presidential elections in Afghanistan. Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations.

