یاسر حسین نے اقرا عزیز کیساتھ وائرل ہونے والی تصاویر کی حقیقت بتادی

Salaam . Yeh tasweeren Feb mai hui baat pakki ki hain . Mangni aap log angoothi pehnany ko kehty hain toh woh sari dunya k samny kia . Lekin aap logon ne meri zindagi ko subject bana k study karna shuru kar dia hai us se aap logon ki faraghat bhari zindagi ka bakhoobi andaza ho raha hai. Doston I’m in love and alhamdulillah I’m happy . Aap log Khush ho ya Jal k kukkar ban jao , dil mai bura samjho ya Pagal ho k Sarak pe nikal jao . Mai ne ab tak bhi apni zindagi apni marzi se guzari hai aur aagy bhi aisy hi karonga. Khushyon mai shareek hona seekhen .. Khush rahengy . Love you all ❤️ Aur awards pe iqra is liye Heran thi k usy nahi pata tha k mai itny logon k samny usy angothi pehnaonga . Ps : @zaranoorabbas.official aur @asadsidofficial ab tum woh phoolon gajron wali pics na hi nikalna warna log khaengy shadi bhi Feb mai gi ho gai thi 🤣 awaam full spy mood 🕵🏼‍♂️ mai chal rahi hai