بھارت مقبوضہ کشمیرمیں انسانی تاریخ کا بڑا قتل عام کرنے والا ہے، سید علی گیلانی

اسلام آباد/ سری نگر: کشمیر کے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیرمیں انسانی تاریخ کا بڑا قتل عام کرنے والا ہے، تمام مسلمان ہماری مدد کے لیے آگے بڑھیں۔

ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سید علی گیلانی نے پوری امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیرمیں انسانی تاریخ کا بڑا قتل عام کرنے والا ہے، دنیا بھر کے مسلمان ہمیں بچانے کے لیے آگے آئیں، ہم سب مرگئے اور آپ خاموش رہے تو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔

دوسری جانب حریت لیڈر سید علی گیلانی کے ٹویٹ کے بعد وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا جنرل سیکریٹری او آئی سی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وزیر خارجہ او آئی سی کے جنرل سیکریٹری کو کشمیر میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کریں گے اور جنرل سیکریٹری کو نہتے کشمیریوں کو بھارتی بربریت سے بچانے کے لیے اپنا بھرپور ادا کرنے کا مطالبہ کریں گے۔

وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس سے قبل سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی تفصیلی خط ارسال کر چکے ہیں، جس میں بھارت کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان، کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی معاونت جاری رکھے گا۔

This tweet must be taken as an SOS (Save Our Souls) message to all Muslims living on this planet. If we all die and you kept quite you will be answerable to Allah the Magnificent. Indians are about to launch the biggest genocide in the history of Mankind. May Allah protect us.

