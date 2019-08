امریکی ریاست اوہائیو میں فائرنگ سے 9 افراد ہلاک، 16 زخمی

اوہائیو: امریکی ریاست اوہائیو میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 9 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوگئے جب کہ حملہ آور بھی مارا گیا۔

بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست اوہائیو کے شہر ڈیٹن میں ایک بار کے نزدیک فائرنگ میں 9 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوگئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں حملہ آور بھی شامل ہے۔

عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مسلح شخص نے بار کے نزدیک اندھا دھند فائرنگ کردی اور فرار ہوگیا، فائرنگ سے خوف و ہراس پھیل گیا اور بھگڈر مچ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کیا۔

دوسری جانب فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی ڈیٹن پولیس نے الرٹ جاری کردیا اور کسی بھی شخص کو جائے وقوعہ کا رخ نہ کرنے کی ہدایت جاری کردی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور بھی ہلاک ہونے والوں شامل ہیں۔

واضح رہے کہ آج ہی الپاسو کے ایک شاپنگ سینٹر میں بھی مسلح نوجوان نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوگئے تھے جس کے چند گھنٹوں بعد ہی اوہائیو میں فائرنگ کا دوسرا واقعہ رونما ہوا ہے۔

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.

— Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019