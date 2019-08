عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کیلئے بھارت پر دباؤ ڈالے، اوآئی سی

ریاض: اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) نے بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیوں اور کلسٹر بم کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا ہے۔

سیکرٹری جنرل اوآئی سی کی جانب سے ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے شہری آبادی پرکلسٹربم کےاستعمال پرشدید تشویش ہے جب کہ مقبوضہ کشمیرمیں بگڑتی ہوئی صورت حال اور مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی اضافی نفری پربھی تشویش ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کیلئے بھارت پر دباؤ ڈالے اور مقبوضہ کشمیرکے پرامن حل کےلیے عالمی برادری اپنی ذمے داری پوری کرے جب کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو آزادانہ حق خودارادیت دیا جائے۔

The OIC reiterates its call upon the international community to rise up to its responsibility for the peaceful resolution of Jammu and #Kashmir dispute through the democratic method of a free and impartial plebiscite in accordance with relevant UN Security Council resolutions.

— OIC (@OIC_OCI) August 4, 2019