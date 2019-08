بھارت اور اسرائیل کے درمیان دوستی کی بڑھتی ہوئی پینگیں

نئی دلی: مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ بیت المقدس کے قابضین کے درمیان دوستی کی بڑھتی ہوئی پینگوں پر اسرائیلی سفارت خانے کی جانب سے جاری ویڈیو نے مہر ثبت کردی۔

فلسطین میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جارحیت اور کشمیریوں پر مودی کے مظالم سے دونوں رہنماؤں کا غاصبانہ کردار اور آمرانہ سوچ بے نقاب ہوگئی ہے جو دونوں کی ایک دوسرے سے قربت کا باعث بھی ہے اور جس کا اظہار اسرائیلی سفارت خانے کی جانب سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں بھی کیا گیا ہے۔

Happy #FriendshipDay2019 India!

May our ever strengthening friendship & #growingpartnership touch greater heights.

🔊🎧🎶 ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे….. 🇮🇱❤🇮🇳 pic.twitter.com/BQDv8QnFVj

— Israel in India (@IsraelinIndia) August 4, 2019