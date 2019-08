کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے قبل بھارت نے اعتماد میں نہیں لیا، امریکا

واشنگٹن: امریکا نے واضح کیا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے قبل مودی سرکار نے کسی بھی سطح پر اعتماد میں نہیں لیا تھا۔

بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کے خاتمے سے قبل بھارت نے امریکا کو اپنے اقدام سے متعلق پیشگی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔

ترجمان امریکی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اس سے متعلق بھارتی میڈیا پر زیرگردش ان خبروں میں بالکل صداقت نہیں جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے رواں برس فروری میں امریکا کو اپنے اقدام سے آگاہ کردیا تھا۔

Contrary to press reporting, the Indian government did not consult or inform the US Government before moving to revoke Jammu and Kashmir’s special constitutional status. – AGW

— State_SCA (@State_SCA) August 7, 2019