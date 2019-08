آرایس ایس کے نظریے سے مسلمانوں، عیسائیوں اور دلتوں کو خطرہ ہے، عمران خان

اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہندو انتہا پسند تنظیم(آر ایس ایس) کے نظریے سے ہر ایک کو خطرہ ہے۔

اپنی ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم عمران خان نے لکھا کہ آرایس ایس کے نظریے سے نہ صر ف کشمیر،پاکستان بلکہ بھارت میں بھی مسلمانوں کو خطرہ ہے، آرایس ایس کے نظریے سے بھارت میں دلتوں اور عیسائیوں کو بھی خطرہ ہے جب کہ آرایس ایس کانظریہ بھارت کے بانیوں کی سوچ کے بھی برعکس ہے۔

This is the RSS ideology that threatens not just Kashmiris or Pakistan or even just Indian Muslims, Christians & Dalits but India itself as envisaged by its Founding Fathers. https://t.co/Xn1ctcBrWJ

