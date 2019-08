’’سپر اسٹار‘‘ نے 4 روز میں 11 کروڑ سے زائد کمالیے

View this post on Instagram

Thank you for showing so much love and appreciation! Superstar is winning hearts at the box office! Watch it with your family and friends. 🍿🎆 . . #SuperstarFilm by Momina & Duraid Productions 💫🎞 #HUMFilms #MnDFilms #MahiraKhan #BilalAshraf #Superstar #NadeemBaig #AlizayShah #AliKazmi #MarinaKhan #MustahsanKhan #MustafaZahid #JawedSheikh #AsmaAbbas #WaqarHussain #EidulAzha #Ehteshamuddin #AzaanSamiKhan #SaadSultan #Ali #MustafaAfridi #ShakeelSohail @superstarmovieofficial @mahirahkhan @ashrafbilal @azaanskhn @alizehshahofficial @thealikazmi @mohammedehteshamuddin @momina.duraid @maheshwaswani