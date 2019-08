ایل او سی جانے کا عزم لیے باکسر عامر خان منگل کو پاکستان پہنچیں گے

کراچی: انٹرنیشنل باکسر عامر خان منگل کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔

سابق عالمی چیمپئن لندن سے اسلام آباد آئیں گے،عامر خان اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر جائیں گے اور لائن آف کنٹرول پر جا کر متاثرین سے اظہار ہمدردی کریں گے۔

واضح رہے کہ چند روز قبل عامر خان نے ایک آڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کشمیر جانے کیلیے پاکستان آنے کا اعلان کیا تھا۔

I’m visiting Pakistan, Line of Control( LOC), to make my voice heard, bring greater awareness to the terrible situation in Kashmir and call for peace @UN charter Thank you @officialdgispr for the opportunity

— Amir Khan (@amirkingkhan) August 24, 2019