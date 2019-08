رنگوں میں اتنے بکھرے کہ اپنے پرچموں کے رنگ بھول گئے، حسن علی

Kisi ne sach hi kaha hai mohabat ki koi had koi sarhad nahi hoti.Aaj hum rango me itne bikhre hai,ye bhul gaye ki jo rang tere parchm me hai wo hi rang mere parchm me hai.Daulat,zaat,khudgarzi ko humne apni mohabat ki chadar se dhaka hai, khuda is chadar ko humesha salamat rakhna pic.twitter.com/64tbwvD1CR

— Hassan Ali 🇵🇰 (@RealHa55an) August 26, 2019