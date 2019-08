غیر ملکی صحافیوں کا لائن آف کنٹرول کا دورہ

راولپنڈی: پاکستان میں صحافت کرنے والے عالمی میڈیا کے نمائندوں نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی میجر جنرل آصف غفور نے اپنی ٹوئٹ میں بتایا کہ پاکستان میں موجود غیر ملکی میڈیا نمائندوں نے ایل او سی کا دورہ کیا جہاں صحافیوں کو بھارت کی جانب سے فائربندی معاہدے کی خلاف ورزی اور بھارتی فوج کی جانب سے جان بوجھ کو آبادی کو نشانہ بنانے پر بریفنگ دی گئی جب کہ عالمی صحافتی اداروں کے نمائندوں نے آزادانہ طور پر مقامی افراد سے بات چیت بھی کی۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاوٴن اور کرفیو سے بھارتی فوج کے مظالم کو چھپانے کی کوشش کی جارہی ہے۔

A group of foreign media correspondents in Pakistan visited LOC. Briefed about situation and Indian ceasefire violations deliberately targeting civilian population. Correspondents also freely interacted with locals.

IOJ&K remains locked down under curfew hiding Indian atrocities. pic.twitter.com/I5o51hPlID

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 29, 2019