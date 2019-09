ٓآئی ایس پی آر نے یوم دفاع پر ’’آئیں ہر شہید کے گھر چلیں‘‘ پرومو ریلیز کردیا

Defence and Martyrs Day 6 Sep 2019. Like last year, let’s reach out to families of our shaheeds. Every shaheed be remembered.

یوم دفاع و شہدا 6 ستمبر 2019۔ پچھلے سال کی طرح آئیں ہر شہید کے گھر چلیں۔

ہر شہید کو یاد رکھا جائے۔#آئیں_چلیں_شہید_کے_گھر#کشمیر_بنے_گا_پاکستان pic.twitter.com/Cy7iBrBp3E

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) September 3, 2019