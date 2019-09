اقرا عزیز کا رنگ گورا کرنے والی کریم کے اشتہار میں کام کرنے سے انکار

View this post on Instagram

@iiqraaziz I love you even more for what you did yesterday . Yeh baat aap sab ko batana is liye zaroori hai kyon k yeh aik behtareen kaam hai . Kal iqra ne aik (whitening cream) ka advertisement karny se mana kar dia jo society mai complex phelany k Bohot sary paisy bhi offer kar rahy thy . Juratmandana aur sahi Qadam uthaya aap ne 👏🏼❤️ “Beshak kisi gory ko kaly per aur kaly ko gory per fazilat nahi” Allah ne jesa banaya hai us mai Khush rahen . #iqraaziz #respect