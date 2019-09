مودی کی تقریر کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے باہر زبردست احتجاج

نیویارک: بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں خطاب کے دوران نیویارک میں یو این آفس کے باہر بڑی تعداد میں مقبوضہ کشمیرمیں بھارتی ظلم و جبر کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔

مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نیویارک میں نریندر مودی کی تقریر کے وقت بڑی تعداد میں مظاہرین سراپا احتجاج رہے، مظاہرین نے بھارتی بربریت کے خلاف نعرے بازی کی اور ’مودی قاتل‘ کے فلک شگاف نعرے لگائے۔

مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھارکھے تھے جس پر ’مودی دہشت گرد ہے‘ کے جملے درج تھے جب کہ مقبوضہ کشمیر میں جبری پابندیاں اور کرفیو ختم کرنے کے مطالبات بھی تحریر کیے گئے تھے۔مظاہرین نے کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیلیے ہاتھوں میں آزاد کشمیر کے جھنڈے بھی پکڑ رکھے تھے۔

Massive crowd pulling in outside UN to show solidarity with Kashmiri people and to protest against Modi’s ethnic cleansing drive in Kashmir #ImranKhanVoiceOfKashmir pic.twitter.com/42X89Ot3U4

— PTI (@PTIofficial) September 27, 2019