رابی پیرزادہ نے مودی پرخودکش حملہ کرنے کی تصویرہٹانے کی وجہ بتادی

Almost 3 months of curfew, I am always praying for people of jammu and kashmir.

جب تک ہم خد کو نہیں بدلیں گے کچھ نئیں بدلےگا، اس وقت کشمیر کو آپ کی ضرورت ہے،

سچ کا ساتھ دیں، کرفئیو کا زکر کرتے رہیں۔ ہماری حکومت کالی بھیڑوں کو ڈھونڈیں۔

— Rabi Pirzada (@Rabipirzada) October 24, 2019