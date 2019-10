پاکستانی فنکاروں کی بالی ووڈ انٹری سے مقامی ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ

View this post on Instagram

Mahira khan is a high level actress and i feel i am learning alot by working with @mahirahkhan ماہرہ خان بہت ہائی لیول کی اداکارہ ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے فلم "رئیس" میں کام کرکے میں نے بہت کچھ سیکھا ماہرہ سے ,ان کے ساتھ کام کرکے میری اداکاری میں بہتری آئی ہے، شاہ رخ خان @iamsrk #shahrukhkhan #mahirakhan #raees #bollywood #lollywood #firdosjamal #faysalqureshi #sabaqamarzaman #entertainmentexpress #showbiz #showbiznews #kingofbollywood