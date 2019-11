ہمایوں سعید کے کچھ  سین نے مجھے بھی رلا دیا تھا، عدنان صدیقی

View this post on Instagram

Saturday night 💔 . . Follow for more @meray_pass_tum_ho_ @meray_pass_tum_ho_ @ayezakhan.ak @saeedhumayun @nadeembaigdirector @arydigital.tv @adnansid1 @hiramaniofficial @meraypasstumho #humayunsaeed #humayun #ayezakhan #aizakhan #meraypasstumho #dobol #pakistani #kubrakhan #thekubism #kubism #newdrama #koichandrakh #pakistan #pakistanidramas #pakistanidrama #ayeza #ayezakhanfans #mpth #hiramani #arydigital #hiramaniofficial #dramas #hiramanifans #adnansiddiqui #actorslife #nadeembaig #pakistanicelebrities #nadeembaigdirector #merepasstumho #alif