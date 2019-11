کرتار پور راہداری کا قیام خوش آئند عمل ہے، امریکا  

.@StateDept welcomes the opening of a new border crossing between #India & #Pakistan, the Kartarpur corridor. This corridor is a step towards promoting greater #religiousfreedom. Best wishes to the pilgrims making the crossing for the 550th anniversary of Guru Nanak’s birth. pic.twitter.com/CpkKD6ztgB

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 9, 2019