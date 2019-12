کانگریس پارٹی کی ریلی میں پریانکا چوپڑا کے نعرے لگ گئے

#PriyankaChopra Zindabad…… this happens when @INCIndia hires people on Rs 50/- per hour to shout Gandhi family Zindabad to secure their seats.😛😛😛😛 haa haa @RahulGandhi pic.twitter.com/cWDy4Whgp6

— Oxomiya Jiyori🇮🇳 (@SouleFacts) December 1, 2019