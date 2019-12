مجھے کامیاب ہونے کیلئے فواد خان کی ضرورت نہیں ہے، حرامانی

View this post on Instagram

Mujhy hit hone k lye Fawad Khan ya Sanjay Leela Bhansali ki zrurat nhi hai.. Me aik wahid actress hon jo Maa banne k bad industry me ayee hon: Hira Mani Are you guys agree with Hira Mani? Kindly share your thoughts in comment section @hiramaniofficial #hiramani #fawadkhan #sanjayleelabhansali #actress #actress🎬 #success #lollywood #bollywood #mahirakhanofficial #mahirakhan #ayezakhan #humayunsaeed #adnansiddiqui #merepastumho #mereypasstumho #celebrity #celebritypakistan #celebrityupdates