متحدہ عرب امارات میں رمضان اور عید الفطر کی ممکنہ تاریخوں کا اعلان

. قال #ابراهيم_الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم #الفضاء و #الفلك إن #شهر_رمضان القادم سيكون الجمعة 24 أبريل 2020 وأن #عيد_الفطر يوافق الاحد 24 مايو المقبل والجمعة 31 يوليو المقبل سيوافق #عيد_الأضحى المبارك. . وتابع الجروان يولد هلال شهر رمضان 1441 يوم الخميس 23 أبريل 2020 الساعة 06:26 ، و يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي ويغرب بعد غروب الشمس بـ 20 دقيقة. وأضاف تتحسن ظروف الرؤية البصرية في المناطق الغربية من الجزيرة العربية وفرصة رصده قائمة ليكون الجمعة 24 ابريل غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1441 ، فيما يولد هلال شهر شوال 1441 يوم الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 مايو غرة شوال. وأردف : أما شهر ذي الحجة فيولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو 2020 الساعة 21:33 أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء الثلاثاء ليكون الاربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة وتوافق الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبارك وفقا للحسابات الفلكية. . #رؤية_الإمارات #عين_في_كل_مكان

