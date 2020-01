’’میرے پاس تم ہو‘‘کا آخری سین لکھتے ہوئے رورہا تھا، خلیل الرحمان قمر

View this post on Instagram

I was weeping and shaking while writing last episode and last scene, Khalilul Rehman Qamar talking about last episode of #MeraPassTumHo😥 Video by: parhlo.official . .. #khalilurrehmanqamar #meraypasstumho #merepasstumho ##ayezakhan #ayezaxalkaram #humayunsaeed #adnansiddiqui #arydramas #arydigital #humtv #humtvdramas #pakdrama #pakcelebz #pakistanicelebrities #showbizupdates