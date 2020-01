امریکی یونیورسٹی کی طالبات کی بھی ’’میرے پاس تم ہو‘‘ کا گانا گاتے ہوئے ویڈیووائرل

View this post on Instagram

Have you been living under a rock if you don’t know Mere Paas Tum Ho?! Pakistanis all around the world are DYING to see the final episode. It even has a higher rating on IMDb than Game of Thrones!! Here’s a little bit of the OST from the show. TO ALL YOU JUDGY AUNTIES: 1) We are NOT professional singers 2) @sithavallabhaneni is from the US and knows Telugu, not Urdu Enjoy! @ayezakhan.ak @saeedhumayun @hiramaniofficial @sheessajjadgull @adnansid1 @nadeembaigdirector @arydigital.tv @meraypasstumho @rahatfatehalikhan #merepasstumho #ayezakhan #hiramani #sheessajjadgul #adnansiddiqui #saeedhumayun #nadeembaig #arydigital #meraypasstumho #meraypaastumho #finalepisode #pakistan #pakistani #psa #indiana #iu #drama #pakistanidrama #humtv #rahatfatehalikhan #pakistanidramas #ayezakhanfans #pakistanicelebrities #nadeembaigdirector #actorslife