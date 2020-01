میکسیکو کے ساحل سے اداکارہ ماہرہ خان کا تصویری سفرنامہ

اداکارہ ماہرہ خان اپنی ماڈلنگ اور اداکاری کے بعد جس چیز کے لیے سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہیں وہ اُن کا سوشل میڈیا کے ذریعے ہر وقت اپنے مداحوں سے رابطے میں رہنا ہے، وہ جو سوچتی ہیں، جس طرح چیزوں کو دیکھتی ہیں اور جو محسوس کرتی ہیں اس کا برملا اظہار کردیتی ہیں۔

ماہرہ خان ان دنوں مصروفیات کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے شوبز کی چمکتی دمکتی دنیا سے دور میکسیکو میں اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ہمراہ تعطیلات منا رہی ہیں لیکن ان دنوں بھی وہ اپنے مداحوں کو نہیں بھولیں اس لیے پے در پے تصاویر شیئر کر رہی ہیں اور ساتھ ہی برمحل کیپشن دے کر مداحوں کو اس سفر میں شرکت کا موقع فراہم کرہی ہیں۔



یہ تصاویر ایک چین کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہیں جیسے یہ کوئی تصویری سفرنامہ ہو، اپنی پہلی انسٹا گرام پوسٹ میں ماہرہ خان نے محو پرواز طیارے کی کھڑکی سے زمین کے کھیت کھلیان کی خوبصورت تصاویر کھینچیں اور ورلڈ ٹور کی نوید سنائی۔

اپنی دیگر پوسٹوں میں ماہرہ خان نے ایک سبق آموز اقتباس شیئر کیا کہ آخر میں صرف تین چیزوں کی حیثیت باقی رہ جاتی ہے ایک یہ کہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں؟ دوم آپ کتنی دیانت داری سے زندگی بسر کرتے ہیں؟ اور سوم کتنی خوش مزاجی سے کسی بھی چیز سے علیحدہ ہوجاتے ہیں۔

ماہرہ خان نے ایک آرٹ پیس بھی شیئر کیا جسے مداحوں نے خوب سراہا، اسی طرح اہل خانہ کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ سفر کتنا اچھا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ موجود ہم سفر کس مزاج کے لوگ ہیں؟ اس تصویر میں اہل خانہ تعطیلات سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے نظر آرہے ہیں۔

Life has taught me.. you can travel to the most beautiful places, plan the best trips, land a dream role but if you don’t have the right people beside you it means nothing. Moments like these with people that matter, makes everything worth it ⛲️ #fawarafamily

جہاں ان تصاویر نے مداحوں کے دلوں کو موہ لیا وہیں ایک تصویر سے سوشل میڈیا صارفین تجسس میں مبتلا ہوگئے جس میں ماہرہ خان اپنی دائیں جانب کچھ دیکھ رہی ہے جب کہ وہ تصویر میں کچھ سوچتے ہوئے بھی دکھائی دے رہی ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ ’کیا یہ پیار ہے؟ جو میں اس وقت محسوس کر رہی ہوں‘

